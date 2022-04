48. Floriani-Bezirkswandertag in Oberpullendorf

Werbung Bildung Laptops und MINT am GYM Oberschützen

Der 48. Floriani-Bezirkswandertag findet in diesem Jahr am 24. April in Raiding statt. Start ist von 8 bis 11 Uhr beim Feuerwehrhaus in Raiding. Es werden zirka 12,1 Kilometer rund um Raiding gewandert.

Als Wandertrophäe gibt es ein kleines Fläschchen Rotwein mit besonderer Widmung zur Erinnerung an eine schöne Wanderung rund um Raiding. Bei den Kontrollstellen gibt es Essen und Getränke zu kaufen, Traubenzucker wird am ersten Kontrollpunkt kostenlos angeboten

Der Streckenplan zur Wanderung wird am Start ausgegeben. Die Wanderstrecke ist markiert. Parkmöglichkeiten gibt es in der Nähe des Feuerwehrhauses.

Weitere Auskünfte gibt es beim Bezirksfeuerwehrkommando Oberpullendorf: 7361 Lutzmannsburg, Breitengasse 15,

Tel.: 0676/88 112 115, www.bfkdo-op.at, office@bfkdo-op.at

