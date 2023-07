Buchpräsentation von Gerhard Altmann in Unterrabnitz

Die druckfrische literarisch-biografische Spurensuche in Geschichten und Gedichten präsentiert der Autor und Musiker Gerhard Altmann am Donnerstag, dem 20. Juli, ab 18 Uhr in Harro Pirchs Turmhaus in Unterrabnitz. Der Band „Nord – Mitte – Süd. Mein Burgenland“ führt die Leser zwar nicht von den sprichwörtlichen Endpunkten des Landes von Kittsee nach Kalch, aber zumindest von Rust nach Minihof-Liebau. Altmann fungiert dabei als humoristisch-poetischer Reisebegleiter. Altmann meint dazu: „Wenn man mehr als ein halbes Jahrhundert in einem Landstrich lebt, hat man seine Lieblingsplätze. Dort, wo ich meine Flügel und meine Wurzeln fühle, bin ich zu Hause. Nach meiner CD König der Plastikviecher, einer Hymne an das Burgenland, kommt nun eine literarische Verbeugung vor dem Milden Osten.“

Ob in der Stadt seiner Kindheit, der Freistadt Rust, seinem Lebensmittelpunkt Pöttsching, im sommerfrischen Unterrabnitz oder dem südlich-hügeligen Minihof-Liebau – an jeder Ecke findet Altmann Erinnerungen und Bilder, die Geschichten erzählen. Eva Hillinger, ehemalige Kultur-Chefin des ORF Burgenland, begleitete als Lektorin das Buch-Projekt und half mit, das Buch ans Licht der Literaturwelt zu bringen. „Es war eine sanfte Geburt, ohne Komplikationen. Die Texte im Buch sind voller Poesie und Leidenschaft!“ Der liebvolle Blick auf Häuserzeilen, Felderstreifen und Weingartenreihen spiegelt sich in Gedichtzeilen! Ein einzigartiger Landstrich, individuell dargestellt in Notizen, ergänzt durch Bilder und Fotos von Künstler-Freunden des Autors“, so Hillinger.