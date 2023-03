Tourismusverband Mittelburgenland: Volle Fahrt in den Frühling

Das Burgenland läutet am 11. März mit verschiedenen Veranstaltungen die Radsaison ein. Der Tourismusverband Mittelburgenland-Rosalia lädt im Zuge dessen zum Familienradeln rund um die Rohrbacher Teichwiesen im Naturpark RosaliaKogelberg sowie zum Mountainbike-Anradeln auf den Burgenland Trails am Geschriebenstein. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Hauptplatz in Lockenhaus. Von 9 bis 16 Uhr sind der Eintritt für die Burgenland Trails und der Bike Shuttle ab/bis Lockenhaus und/oder Rechnitz gratis. Von 10 bis 16 Uhr gibt es einen Geschicklichkeitsparcours für Groß und Klein, von 9 bis 11 Uhr sowie 14 bis 16 Uhr geführte Bike Touren (Treffpunkt Shuttle Haltestelle in Lockenhaus). Um 11 Uhr erfolgt der Startschuss zum Anradeln – es gilt, die Uphill Trails zu bezwingen. Von 12 bis 13 Uhr gibt es ein Get Together der „Anradler“ beim Grenzturm am Geschriebenstein mit Musik und Getränken, ab 14 Uhr Live Musik am Hauptplatz Lockenhaus mit der Eidaxl Combo und MC2.

Der Treffpunkt zum Familienradeln im Naturpark Rosalia Kogelberg ist bei der Teichkantine in Rohrbach. Um 10.30 Uhr gibt es eine Tanzvorführung der Volkstanzgruppe Loipersbach. Um 11 Uhr erfolgt der Startschuss zum Anradeln für die 6,5 Kilometer lange Strecke rund um die Teichwiesen. Um 12.30 Uhr startet ein buntes Nachmittagsprogramm mit Burgmaus Forfel und Hexe Griselda von „Burg Forchtenstein Fantastisch“ und Sunny Bunny aus der Sonnentherme, einer Rätselrallye für Kinder sowie einer mobilen Waldschule der Werkstatt Natur. Auch der Einradklub „The One Wheel Dragons“ aus Rohrbach ist zu Gast.

