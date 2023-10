Neues Fahrzeug für die Feuerwehr Karl

Vor Kurzem konnte die Feuerwehr Karl ihr neues Mannschaftstransportfahrzeug mit Allradantrieb in den Dienst stellen. Es ist ein Ersatz für das 26 Jahre alte Fahrzeug. „Es befinden sich auch Geräte zur Unfallstellenabsicherung und zur Verkehrsregelung sowie für die Entstehungsbrandbekämpfung an Bord“, so die Vertreter der Feuerwehr. Die Fahrzeugwahl fiel auf einen Mercedes Vito lang mit 190 PS und Allradantrieb von der Firma Pappas. Der nötige Auf- bzw. Umbau wurde durch die Firma Atos MT GmbH durchgeführt. Das neue MTF-A verfügt neben den Standard-Aufbauten zusätzlich über eine Umfeldbeleuchtung, Verkehrsleiteinrichtung, Radioaufschaltung für Sprachdurchsagen und einen speziell angefertigten Kofferraumverbau. Die Standardausrüstung wurde mit zusätzlicher Ausrüstung zum Absichern der Einsatzstelle sowie einem First-Responder Rucksack erweitert. Die Finanzierung dieses Fahrzeuges erfolgte durch das Land Burgenland, die Marktgemeinde Draßmarkt und die Freiwillige Feuerwehr Karl.