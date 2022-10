Frauenberatung Oberpullendorf: Von 51 auf 7.060 in 30 Jahren

Werbung

Mit einer psychologischen Beraterin und einer Koordinatorin für Administration und Öffentlichkeitsarbeit öffnete am 12. Oktober die Frauenberatungsstelle Oberpullendorf ihre Pforten. „Bis heute ist es unser Anliegen, Frauen mit ihren spezifischen Problemen zu beraten, Frauen mehr Raum zu geben und sie zu stärken, um besser mit dem Alltag und der Mehrfachbelastung zurecht zu kommen. Und natürlich war und ist es das Ziel, nach und nach mehr Gleichberechtigung zu erreichen und die unbezahlte Arbeit gerechter zu verteilen“, so Geschäftsführerin Doris Horvath.

Waren es im Herbst 1992 noch 51 Beratungen, so waren es im Vorjahr 7.060. Insgesamt wurden in den vergangenen 30 Jahren mehr als 21.000 Frauen und Mädchen beraten, begleitet oder informiert und mehr als 131.250 Beratungs- und Informations- oder Weiterbildungsgespräche geführt. Das Angebot der Frauenberatungsstelle wurde dabei im Lauf der Jahre sukzessive erweitert. Zur klassischen Frauen- und Mädchenberatung kamen Familienberatung, Finanzcoaching, das Projekt Start Up für Wiedereinsteigerinnen in den Arbeitsmarkt, das FiT-Programm (Frauen in Technik) und schließlich das Frauenberufszentrum sowie das Frauengesundheitsprojekt FEMININA und EU-Projekte im Bereich Erwachsenenbildung hinzu. Ein multiprofessionelles 13-köpfiges Team aus Sozialarbeiterinnen, Sozialpädagoginnen, Pädagoginnen, Bildungsberaterinnen, Projektmanagerinnen und Juristinnen steht den Frauen bei Themen wie Überforderung, Ängsten, Vereinsamung, Rollenkonflikten, Partnerschaftskonflikten, (sexuelle) Gewalt in der Familie oder Fragen zu Trennung und Scheidung zur Verfügung.

