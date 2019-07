Das Projekt wird von der Defense POW/MIA Accounting Agency, einer Behörde des US-Verteidigungsministeriums weltweit durchgeführt. In Oberpetersdorf war ein Team von Archäologen und Anthropologen der Universität Wien und der Universität Maryland aus den USA tätig.

Gefunden wurden unter anderem kleinere Flugzeugteile sowie menschliche Überreste und einige persönliche Habseligkeiten, so Claudia Theune vom Institut für Urgeschichte und historische Archäologie der Universität Wien. Als nächste Schritte werden die Funde aus Oberpetersdorf nun untersucht, die menschlichen Überreste werden in einem Labor in Hawaii genauer unter die Lupe genommen.