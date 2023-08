Neuer Weltrekord in Oberpullendorf aufgestellt

Zahlreiche Besucher ließen es sich nicht entgehen, zum Weltrekordversuch des Extremsportlers und mehrfachen Weltrekordhalters Franz Müllner in das Fenyös-Stadion zu pilgern. Die Veranstalter MK Kamin und der SC Oberpullendorf organisierten ein buntes und actionreiches Programm. So wurde ein voll besetzter Bus gezogen und bei einem „Strongman/woman“-Parcours die stärkste Frau und der stärkste Mann Oberpullendorfs gekürt. Auf die Gewinner warteten tolle Sachpreise wie ein Mini Cooper sowie ein BMW für ein Wochenende oder eine von Müllner signierte Armbanduhr.

Weltrekord & Schätzspiel für den guten Zweck

Am Abend war es dann soweit: Franz Müllner rollte innerhalb einer Minute acht brennende Bratpfannen, der bisherige Rekord lag bei sechs, zusammen. Danach kannte die Jubelstimmung bei den Fans keine Grenzen mehr. Anschließend stand Müllner für Autogramme und Fotos bereit. Bei all der Feierlaune wurde aber auch nicht auf eine gute Sache vergessen. Bei einem Schätzspiel wurde für „Dahuam4Kids“, der Verein setzt sich für die Betreuung besonderer Kinder ein, gesammelt. Bei der anschließenden Aftershow-Party heizte „Dj Nik“ den Partygästen bis in die frühen Morgenstunden so richtig ein.