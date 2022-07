Bezirk Oberpullendorf: Pop-up-Impfzentrum & offene Impftage bei Ärzten

Werbung

Angesichts der erneut steigenden COVID 19-Infektionszahlen bieten bis 11. August mehrere niedergelassene Ärzte in ihren Ordinationen zusätzlich zum bestehenden COVID-19-Impfangebot offene Impftage an, an denen man sich ohne Terminbuchung gegen COVID-19 impfen lassen kann. Außerdem werden in sieben burgenländischen Straßenmeistereien an den Wochenenden 6./7. August sowie 27./28. August Pop-up-Impfzentren eingerichtet, die die Möglichkeit zur COVID-19-Schutzimpfung bieten.

Das Impfangebot richtet sich vorrangig an Personen ab 65 Jahren, Risikopatienten ab 12 Jahren, sowie an Kinder zwischen fünf und elf Jahren, die ihre dritte Impfung erhalten sollen. Aber auch alle anderen Personen, die eine Auffrischungsimpfung erhalten möchten, können diese Impfangebote nutzen. Natürlich sind auch Erstimpfungen möglich.

Das Nationale Impfgremium (NIG) empfiehlt aktuell drei Personengruppen die vierte Dosis der COVID-19-Schutzimpfung sechs Monate nach der Drittimpfung: über 65-Jährigen, Risikopatienten ab zwölf Jahren und allen Menschen mit einer Einschränkung der Immunabwehr. Außerdem empfiehlt das NIG Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren die Verabreichung der dritten Impfung noch vor Schulbeginn, um mit optimalem COVID-19-Impfschutz ins Schuljahr zu starten.

Impfen leicht gemacht

