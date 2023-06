Gemütlicher Musikabend im „Liszt am Bach“ in Raiding

Bei Blasmusikmelodien und zünftiger Harmonikamusik konnte man am Donnerstag einen gemütlichen Feierabend im „Liszt am Bach“ verbringen. Die Musikschule, das Burgenländische Volksliedwerk und die Gemeinde Raiding luden gemeinsam zum Musikantenabend. „Die Idee ist, dass Musikschüler gemeinsam mit Lehrern, Eltern und Musikanten aus Musikvereinen gemeinsam musizieren. Es geht darum, eine lockere Art des Auftritts zu schaffen“, so Benjamin Redlbacher, einer der Initiatoren der Veranstaltung, die künftig öfter geplant ist. Drei Musikschüler erhielten im Rahmen des Abends Urkunden: Patrik Weinhäusel legte die erste Übertrittsprüfung im Fach Steirische Harmonika mit ausgezeichnetem Erfolg ab, Irina Stocker die erste Übertrittsprüfung im Fach Trompete mit ausgezeichnetem Erfolg und Elias Iby die erste Übertrittsprüfung im Fach Trompete mit gutem Erfolg.

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.