Fotos und Videos von Oberrabnitzer Musikern gesucht

Josef Gmeiner aus Oberrabnitz hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Erinnerung an die musikalischen Formationen aus seiner Heimatgemeinde hochzuhalten. „Ich möchte alles nur erdenklich Mögliche zusammentragen, für die nächsten Generationen zusammenfassen und zur Veröffentlichung bringen“, so Gmeiner. Deshalb sucht er Fotos, Videos, aber auch Geschichten und Erzählungen über die Formationen „Tanzkapelle Oberrabnitz“, „Oberrabnitzer Musikanten“, „Musikgruppe Oberrabnitz“, „Happy Sound Combo“, „Fantasy“, „Wir Zwa“ und „Old Fantasy“. „Früher war es nicht so üblich, dass die Musikanten selber Fotos gemacht haben bzw. ihre Darbietungen auf Tonband oder Video festgehalten haben. Dafür hat aber immer jemand aus dem Publikum zumindest fotografiert. Später wurden oft Professionisten für Fotos und Videos engagiert. Und da möchte ich ansetzen“, so Gmeiner.

Aufruf zum „Stöbern“ nach Unterlagen

Wenn eine der Formationen etwa bei Eltern, Nachbarn oder Freunden engagiert war, bittet er, ein bisschen zu stöbern. „Wenn Sie Unterlagen welcher Art auch immer haben, bitte ich Sie, mit mir Kontakt aufzunehmen. Ich hole die Sachen gerne ab, scanne Fotos ein oder überspiele Videos und retourniere alles sofort wieder. Sie können alte Bilder selber fotografieren und per Whats App schicken, hier wäre mir aber das Senden über e-mail lieber. Hilfreich wäre natürlich ein kleiner Hinweis, wo und wann Aufnahmen gemacht wurden. Ich freue mich auch besonders über Erzählungen, Geschichten und Anekdoten über eine der Musikgruppen aus den letzten fünf Jahrzehnten oder auch noch weiter zurück“, führt Josef Gmeiner weiter aus. Er ist unter 0664/4883613 bzw. per Mail unter josef.gmeiner@chello.at erreichbar.