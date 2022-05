Auftakt für Rotweinerlebnis-Jahr in Lutzmannsburg

Werbung

Hervorragende Weine, regionale Schmankerl und ein idyllisches Ambiente erwartete am vergangenen Wochenende wein- und naturbegeisterte Besucher am Lutzmannsburger Hochplateau. Die Weinblüten-Wanderung bot heuer außerdem wieder eine einzigartige Gelegenheit, die Winzerfamilien näher kennenzulernen und ihre Weine am Ort ihres Ursprunges zu verkosten.

Für Kinder und jugendliche Teilnehmer gab es beim Weinblüten-Spürnasen-Quiz Spannendes über die Natur in den Weingärten und den Weinbau in Lutzmannsburg zu erfahren.

