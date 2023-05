Konzert zum 50. Bestandsjubiläum des Musikvereins Deutschkreutz

Der Musikverein rund um Obmann Markus Reinfeld und Kapellmeister Thomas Loier organisierte am Sonntag gemeinsam mit der Mini Musi ein großes Konzert im Vinatrium. Dabei wurde ein Mix aus traditionellen, modernen sowie karibischen Klängen präsentiert. Jana Herowitsch erhielt außerdem ein Leistungsabzeichen in Bronze sowie Karl Reinfeld ein Ehrenzeichen in Gold verliehen. Im Anschluss an das Konzert wurde bei Speis und Trank der Startschuss ins Jubiläumsjahr gefeiert.

Vom 14. bis 16. Juli lädt der Musikverein zum großen Jubiläums-Musikfest mit Bezirksblasmusiktreffen in den Schulhof ein.

