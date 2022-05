Pilgersdorf: Öffnung des Kulturstadls

Die Band „Jazz That Lounge“ und Buachautor Michael Längle mit seinem Werk „Flüssige Signaturen“, das Meisterwerke von 52 Winzern präsentiert, standen beim Stadl-Opening am Samstag am Programm. Hans Renner öffnete seinen Kulturstadl zur ersten Veranstaltung in diesem Jahr, der viele weitere folgen sollen wie ein Benefiz-Kunsttreff zugunsten des Sterntalerhofs am 28./29. Mai. Außerdem will Renner den Stadl, der 70 bis 80 Leuten Platz bietet, für private Feiern wie Geburtstage und Hochzeiten öffnen.

