Frankenau-Unterpullendorf: 30er tritt demnächst in Kraft

Der Gemeinderat beschloss im Rahmen seiner letzten Sitzung mehrheitlich eine Verordnung für eine 30 km/h-Geschwindingkeitsbeschränkung auf Gemeindestraßen. Die Initiative dazu kam von der Liste MIT. Gemeinderat Philip Juranich erläuterte, dass dieser Wunsch aus der Bevölkerung kommt: „Mit einer Reduzierung der Geschwindigkeit auf 30 km/h auf allen Gemeindestraßen können wir die Umweltbelastung, den Lärm und auch das Unfallrisiko senken“. Im Laufe des Jahres wurde dazu bereits ein Gutachten in der Gemeinde erstellt.

In einem zweiten Punkt auf der Tagesordnung wurde mehrheitlich der Ankauf von entsprechenden Verkehrstafeln an die Firma Kommunalwaren Herzog um 6.544 Euro vergeben. Laut Bürgermeister Paul Fercsak (SPÖ) werden rund 30 neue Geschwindkeitsbeschränkungstafeln installiert werden. Die 30 km/h-Geschwindigkeitsbeschränkung tritt mit dem Aufstellen der Tafeln in Kraft. Dies soll rund um den Jahreswechsel erfolgen.

„Damit die neue Geschwindigkeitsbeschränkung auch eingehalten wird, werden wir um mobile Radar bei der Polizei anfragen“, so Ortschef Paul Fercsak.