30 Millionen werden in den Bahnhof Deutschkreutz investiert

In den kommenden fünf Jahren werden bis zu 30 Millionen Euro in den Ausbau des Deutschkreutzer Bahnhofes investiert werden. Das Projekt umfasst dabei eine Moderniserung des Bahnhofes – dieser wird behindertengerecht ausgebaut – , einen Ausbau der Park & Ride Anlage sowie die Verlegung des Güterverladebahnhofes außerhalb des Ortgebietes.

Mit dem letzten Punkt beschäftigte sich der Gemeinderat im Rahmen seiner Sitzung. Bürgermeister Andreas Kacsits (ÖVP) erläuterte, dass die ÖBB beabsichtigt, „den Verladebahnhof zwischen Schwimmbad und Ortschaft auf der linken Seite der Gleise zu positionieren. Von der zweiten Variante der SPÖ, den Verladebahnhof ins Industriegebiet zu verlegen, zeigte sich die ÖBB nicht begeistert, da man zwei neue Bahnübergänge schaffen müsste“, so Kacsits, der weiter erklärte, dass die ÖBB auf einen Grundsatzbeschluss für die Verlegung des Verladebahnhofes außerhalb des Ortes warte, damit die Planungen weiterlaufen können.

Vizebürgermeister Jürgen Hofer meinte, dass die ÖBB ihre Pläne dem Gemeinderat präsentieren sollte und stellte einen Abänderungsantrag bezüglich der Beteiligung der Parteiführenden an der Planung und regelmäßiger Berichte des Bürgermeisters an den Gemeinderat. Dieser Antrag wurde mit Gegenstimmen von ÖVP und LBL mehrheitlich abgelehnt, da die Parteien laut Kacsits an Sitzungen mit der ÖBB schon beteiligt seien. Der Grundsatzbeschluss - der Verlegung des Verladebahnhofes außerhalb des Ortes zuzustimmen - wurde einstimmig angenommen.

„Die Kosten für den Ausbau werden ÖBB, Bund, Land und die Gemeinde tragen“, so Kacsits.