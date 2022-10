Auf dem Weg zur Karriere

Werbung

Ob Lehre, Studium oder eine andere Ausbildung, es gibt unterschiedliche Wege, um Karriere zu machen. Eine gute und fundierte Ausbildung bildet den Grundstein für eine erfolgreiche berufliche und persönliche Zukunft.

Mehrere Wege führen zum eigenen Ziel

Es gilt, dass mehrere Wege zum Ziel führen. Angefangen vom Kindergarten bis zur Universität werden in Österreich unterschiedliche Ausbildungen für jeden Geschmack angeboten. In Österreich gilt, dass alle Kinder neun Jahre die Schule besuchen müssen. Die allgemeine Schulpflicht beginnt im Alter von sechs Jahren und endet mit 15 Jahren. Davor müssen Kinder mindestens ein Jahr den Kindergarten besuchen. Der Großteil der Kinder geht bereits mit drei Jahren oder auch schon früher in den Kindergarten bzw. in die Kinderkrippe.

Lehre oder weiterführende Schule?

Nach der neunjährigen Schulpflicht gilt für Jugendliche unter 18 Jahren eine Ausbildungspflicht. Nach der Volksschule stellt sich für die Kinder die erste große Frage, ob sie eine Mittelschule (MS) oder Allgemeinbildende höhere Schule (AHS) – Unterstufe besuchen wollen. Danach stellen sich mehrere Möglichkeiten in den Raum, welche gut abgewogen werden sollten: Polytechnische Schule (PTS), 5. Klasse einer Allgemeinbildenden höheren Schule (AHS) – Oberstufe, 1. Klasse einer Berufsbildenden mittleren Schule (BMS) oder der 1. Jahrgang einer Berufsbildende höhere Schule (BHS). Es sind Karrierewege mit Matura, Lehre (mit Berufsschule bzw. Matura), oder mittels Berufsbildenden Schulen möglich. Eine Universität, Fachhochschule (FH), Pädagogische Hochschule (PH) oder ein Kolleg setzen Ausbildungen mit Reifeprüfung bzw. Reife- und Diplomprüfung (Matura), Berufsreifeprüfung oder Studienberechtigungsprüfung voraus. Wer gerne praktisch arbeitet und möglichst schnell sein eigenes Geld verdienen möchte, für denjenigen ist eine Lehre von Vorteil.

Alles hat seine Vor- und Nachteile, die am besten aufgeschrieben und mit Eltern und Vertrauenspersonen besprochen werden sollten, um die richtige Entscheidung zu treffen.

