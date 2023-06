Hunde als „Hilfslehrer“: Prüfung in Lockenhaus abgelegt

Am Samstag gab es in der Mittelschule Lockenhaus Prüfungen im Zuge der Ausbildung von Schulpräsenzhunden durch die Pädagogische Hochschule. Im Burgenland gibt es aktuell rund 100 Hund-Lehrer-Teams zur Freude von Landeshauptmannstellvertreterin Astrid Eisenkopf, Bildungsdirektor Heinz Zitz und die Rektorin der Privaten Pädagogischen Hochschule, Sabine Weisz. Sie betonten unisono, dass die Anwesenheit von Hunden in der Klasse für eine positive und entspannte Lernumgebung sorgt und sich positiv auf die sozialen Fähigkeiten und den Lernerfolg auswirkt. Bereits seit dem Studienjahr 2012/2013 findet der Hochschulkurs „Hundegestützte Pädagogik in der Schule" regelmäßig an der Privaten Pädagogischen Hochschule statt. Seither haben insgesamt bereits 225 Mensch-Hund-Teams am Lehrgang teilgenommen.

Foto: Michaela Grabner

„Das Ziel des Hochschullehrgangs besteht darin, Lehrpersonen die erforderlichen Kompetenzen zu vermitteln, um die hundegestützte Pädagogik effektiv im Unterricht einzusetzen. Dadurch sollen das Lernen der Schülerinnen und Schüler gefördert und ihre Beziehungsfähigkeit gestärkt werden. Die umfassenden positiven Auswirkungen eines ausgebildeten Hundes im Unterricht sind wissenschaftlich belegt. Ihr Einsatz führt zu gesteigerter Motivation der Schülerinnen und Schüler, bewirkt eine Stressreduktion und fördert ein positives Klassenklima“, so PPH-Rektorin Weisz.