Mitglieder des Pfarrverbandes erkundeten Wien

Pfarrer Shinto feierte mit den Reiseteilnehmern einen Gottesdienst in der prächtigen Kapelle von Schloss Schönbrunn. Als Ministranten fungierten der Feuerwehrkommandant von Kobersdorf, Gerhard Klafsky und Werner Schock. Im Anschluss an die Hl. Messe erfolgte – in zwei Gruppen – ein geführter Rundgang durch den Schlosspark und eine Besichtigung der Prunkräume des Schlosses Schönbrunn. Nach dem Mittagessen ging es mit dem Bus über die Höhenstraße zum Kahlenberg, wo die Gläubigen einen herrlichen Ausblick auf die Bundeshauptstadt Wien genießen konnten. Ein Muss war natürlich auch eine Kurzvisite in der St. Josef-Kirche am Kahlenberg.

Beendet wurde der Ausflug mit einem Besuch der Wotrubakirche am Georgenberg in Wien-Mauer, welche in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts nach Entwürfen des Bildhauers Fritz Wotruba erbaut wurde. Das Kirchengebäude ist stilistisch dem Brutalismus zuzurechnen.

