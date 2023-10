Mehr aus 120 Mitglieder des Pensionistenverbandes aus dem Bezirk machten sich am „Seniorentag” auf zur Kaiser Wiesn in Wien. „Das Wetter war herrlich, die Sonne lachte vom Himmel, also wurde mit deftigem Essen und erfrischenden Getränken zu zünftiger Musik gefeiert und der eine oder andere rüstige Pensionist wagte ein Tänzchen“, so die Teilnehmer.