Alu-Sommer aus Stoob holte den ersten Platz

Der „LEVA“ ist ein Anerkennungspreis für die Leistung von Fenstererzeugern am österreichischen Markt. An der Galaveranstaltung im Imlauer Hotel Pitter in Salzburg nahmen die Spitzen der in Österreich vertretenen Fensterindustrie teil. Ausgezeichnet wurden dabei die Bestperformer des Jahres 2022.

„Ein Ausrufezeichen gesetzt“

Die Auszeichnung in der Kategorie „Aluminumfenster“ ging an den mittelburgenländischen Leitbetrieb Alu-Sommer. Der Preis wurde von Geschäftsführer Hans Tritremmel in Vertretung für alle Mitarbeiter entgegen genommen. „Wir freuen uns über diese Auszeichnung und das Ausrufezeichen, das wir als leistungsfähiges, burgenländisches Industrieunternehmen damit setzen“, zeigt sich Tritremmel stolz.

Individuelle Lösungen im Aluminium-Glasbau

Seit mehr als 50 Jahren setzt Alu-Sommer bei jedem Projekt auf maßgeschneiderte Lösungen. Mit der beträchtlichen Betriebsleistung und den Produktionswerken in Stoob und Sopron zählt Alu-Sommer im Metall- und Glasbau zu den führenden Unternehmen Österreichs. Die wichtigsten Kunden sind gewerbliche Bauherren, Generalunternehmer, Bauträger und öffentliche Stellen.

