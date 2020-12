Die Stadtgemeinde hat die Leitung des Bauhofes der Stadtgemeinde zur Ausschreibung gebracht. „Wir brauchen einerseits Leute am Bauhof, weil wir zu wenig Personal haben – wir haben nur zwei Fixangestellte.

Andererseits wird der derzeitige Bauhofleiter in den nächsten Jahren in Pension gehen und der neue soll Möglichkeit haben, sich einzuarbeiten“, erklärt Bürgermeister Rudolf Geißler. Das Aufgabengebiet des Bauhofleiters umfasst alle Arbeiten im Gemeindegebiet, inklusive Aufsicht des Maschinen-, Geräte- und Fuhrparks und eine koordinierte Materialbeschaffung. Bewerbungen sind bis 29. Jänner am Gemeindeamt möglich.

Infos zu Anstellungserfordernissen und Bewerbungsunterlagen findet man auf www.oberpullendorf.gv.at.

Ebenfalls mit Frist 29. Jänner wurde die Verpachtung der Schwimmbadkantine ausgeschrieben. Grundsätzlich beginnt die Badesaison am 2. Samstag im Mai und endet am 2. Sonntag im September.

Der Pächter verpflichtet sich, das Buffet zumindest während der Badbetriebszeiten entsprechend der Witterung offen zu halten, der Pachtzins in fünf Monatsraten ist noch mit dem Gemeinderat zu vereinbaren.