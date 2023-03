Betreiber für Nahversorger in Neutal

Das derzeit in Bau befindliche Objekt des Nahversorgungszentrums „Lebensraum“ verlaufe nach Zeitplan. Das moderne und energieeffiziente Nahversorgungszentrum soll spätestens im Herbst 2023 in Betrieb gehen. Aktuell wird eine Person mit Berufserfahrung im Einzel- oder Großhandel und/oder Fachkenntnisse im Lebensmittelbereich als Nah&Frisch Markt- Betreiber in Neutal gesucht. Lokale und regionale Interessenten sind dazu Erstansprechpartner. „Fast 80 Prozent der Neutaler Bevölkerung haben in der vergangenen Bürgerbefragung dokumentiert, dass ihnen die Aufrechterhaltung der örtlichen Nahversorgung sehr wichtig bzw. wichtig ist. Wir Gemeindevertreter haben daher mit der UNIGRUPPE (Nah&Frisch Markt) einen kompetenten Großhandelspartner gewonnen, der zusammen mit einem Einzelhandelspartner eine nachhaltige ‚Nahversorgung mit Herz‘ gewährleisten wird“, so Bürgermeister Erich Trummer.

Nachhaltigkeit und Dorfgemeinschaft

Trummer betont weiters, dass das Nahversorgungszentrum als Erweiterung des Gemeindezentrums in einem Komplex mit Gemeinschaftsräumlichkeiten errichtet und eine völlig neu gedachte Versorgungssicherheit bringen wird. Der Lebensmittelmarkt soll eine Verkaufsfläche von 250 Quadratmetern aufweisen. „Schon die Standortentscheidung, die Architektur, das Betriebskonzept sowie die Konzeption der Gebäudetechnik des neuen Gemeindezentrums zeigen, dass die Nachhaltigkeit und die Dorfgemeinschaft im Mittelpunkt dieses Vorzeigeprojektes stehen. Wir wollen dem Verdrängungswettbewerb der Supermärkte eine völlig neu gedachte bürgerfreundliche Nahversorgung entgegenstellen“, so Bürgermeister Erich Trummer.

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.