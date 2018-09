Drei Hausarztstellen im Bezirk sind derzeit vakant. Während für die Kassenvertragsarztstellen für Allgemeinmedizin in Mannersdorf und Lackenbach noch bis 8. Oktober die Bewerbungsfrist läuft, ist diese für Horitschon am 5. September zu Ende gegangen. Die Stelle in Horitschon war zuvor bereits zwei Mal ausgeschrieben worden, weil sich bis dato keine Bewerber gefunden hatten, wurde sie erneut ausgeschrieben.

Auf Nachfrage der BVZ bei der Burgenländischen Ärztekammer ob es dieses Mal Bewerber gegeben habe, verwies Ärztekammer-Präsident Michael Lang auf interne Verfahren, weshalb er zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts dazu sagen könne.