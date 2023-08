Familientreffen über drei Kontinente

Etwa 8.000 Kilometer liegen zwischen Kobersdorf und Johannesburg- rund 13.000 Kilometer sind es zwischen Bullsbrooke in Australien und Kobersdorf. Und doch gibt es familiäre Beziehungen zwischen den drei Kontinenten, wie etwa die der Familie Hafenscher. Und die „Auslands“-Hafenschers sind derzeit im Mittelburgenland zu Gast. Johann Hafenschers Vater wanderte 1936 nach Johannesburg aus. Sein Sohn Karl wiederum wanderte nach Australien aus. Gemeinsam mit Karls Gattin Jeanette und dem Sohn Michael, besucht man derzeit Österreich. So gab es unter anderem Führungen im Schloss Kobersdorf sowie in der ehemaligen Synagoge. Vier Wochen lang sind sie nun in Österreich unterwegs, auch ein Besuch in Budapest steht am Programm. „Wir wollen ihnen auch Kultur und Landschaft in Österreich zeigen“, so der Lindgrabener Karl Hafenscher. Mit den Verwandten auf den anderen Kontinenten ist man ständig in Verbindung. „Wir sind ständig in Kontakt, etwa über Videoanrufe“, so der Lindgrabener Karl Hafenscher. „Wir fahren auch oft nach Südafrika, Australien war uns bisher noch zu weit“, erzählt Inge Pauer. Und da gab es auch ganz spezielle Erlebnisse. „Zu einem Geburtstag habe ich zum Beispiel Apfelstrudel zubereitet. Und ich habe auch schon einmal im Busch auf einem Gaskocher einen Kaiserschmarren gemacht“, erinnert sich Pauer.