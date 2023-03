Oberpullendorf: Patchwork macht Schule

Werbung

Im Vorfeld der Patchworkausstellung im Rahmen der Projektreihe „Kunsthandwerk – der Tradition verpflichtet“ in der Mittelschule haben Schüler und Schülerinnen Quadrate aus Stoff bemalt, die während der Ausstellung am 1. und 2. April zu einem Wandbehang zusammengesetzt werden. Die Jugendlichen staunten über die Entwicklung, welche diese textile Technik im Lauf der Jahrtausende durchmachte. Die Vielfalt der vielen Möglichkeiten, die Patchwork für Künstler und Kunstinteressierte bietet, ist beeindruckend.

Früher wurden verschieden große Stücke aus Filz, Leder, Pelz oder Gewebe zu einer größeren Fläche aneinandergenäht, um Decken herzustellen. Heute werden künstlerische Patchworkarbeiten „für die Wand“ entworfen und nach gestalterischen Gesichtspunkten angefertigt. Die Patchworkgilde Austria präsentiert bei der Ausstellung großartige Werke, denen man anmerkt, wieviel Geduld und Präzision in der Dynamik des Gesamtbildes steckt. Die Ausstellung hat am 1. April von 10 bis 18 Uhr und am 2. April von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Am 1. April wird auch von 12 bis 18 Uhr ein Anfängerkurs geboten. Anmeldung auf www.patchworkgilde.at.

