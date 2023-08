Am Freitag fand ein Frauentratsch am Kobersdorfer Badesee statt. „Wir wollten, dass sich die Frauen aus der Gemeinde in einem geschützten Raum treffen können und ihre Wünsche diskutieren“, so die Frauenbeauftragte der Gemeinde Kobersdorf, Tamara Leopold. Beim Frauentratsch im Vorjahr kam etwa die Idee für eine Einstiegshilfe für den Badesee auf. Dies wurde nun auch umgesetzt. „Danke an den Verein Kobersdorf Aktiv mit Obfrau Christine Binder“, meinte Leopold. Außerdem machte man auf die Aktion „Behalte die K.O.ntrolle“ aufmerksam.