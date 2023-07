Award für Matura-Arbeit erhalten

Julian Rainer, Absolvent des Zweiges Informatik und Informationstechnologien am Gymnasium „Franz Liszt“, hat den 1. Platz beim renommierten Pannonia Research Award Junior gewonnen. Seine Abschlussarbeit mit dem Titel „Konsensusmechanismen und Mining von Kryptowährungen“ erhielt von den Expertinnen und Experten der Fachhochschule Burgenland höchstes Lob. Der Pannonia Research Award Junior wurde bereits zum fünften Mal von der FH Burgenland vergeben und zeichnet herausragende Abschlussarbeiten von Maturantinnen und Maturanten burgenländischer Schulen aus. In diesem Jahr wurden insgesamt 23 Arbeiten eingereicht, aus denen eine Jury drei Gewinnerarbeiten auswählte. Julian Rainer konnte den ersten Platz erreichen und damit ein Preisgeld in Höhe von 500 Euro.