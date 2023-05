Ehrentitel für Oberpullendorfer Fahrschulunternehmer

Kürzlich bestellte Bundesministerin Karoline Edtstadler Fahrschulunternehmer Karl Karner zum Mitglied der bei der Bundesanstalt „Statistik Österreich“ eingerichteten Wirtschaftskurie. Damit hat er das Recht, die Bezeichnung „Kommerzialrat für die Statistik“ zu führen. Karl Karner betreibt seit vielen Jahren Fahrschulen in Oberpullendorf und Mattersburg und hat in dieser Zeit tausende Fahrschülerinnen und Fahrschüler ausgebildet.

Er ist auch Vorsitzender der Fachvertretung der Fahrschulen und Spartenobmann-Stellvertreter der Sparte Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer Burgenland sowie Mitglied des Fachverbandes der Fahrschulen in der Wirtschaftskammer Österreich und mit seinen „klima:aktiv“ Fahrschulen ein Pionier für Elektromobilität und Spritspartrainings. „Karl Karner ist ein hervorragender Unternehmer, seine erfolgreiche Unternehmenskarriere und seine langjährige Arbeit als Interessenvertreter machen ihn zum ausgezeichneten Fachmann seiner Branche in ganz Österreich“, meinte Spartenobmann Hans-Dieter Buchinger.





