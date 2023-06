Handelsakademie Oberpullendorf bekam Gütesiegel

Mit zunehmender Technologisierung der Arbeitswelt wächst die Nachfrage nach Kompetenzen in (Wirtschafts-)Informatik, Mathematik, Naturwissenschaft und Technik, auch als MINT-Fächer bezeichnet. Die Handelsakademie und Handelsschule Oberpullendorf bietet in dieser Hinsicht ein umfassendes Angebot. Dieses beginnt bei gut ausgestatteten Computersälen, Laptopklassen und fundierter Ausbildung in Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik und reicht bis zu modernem Unterricht in Naturwissenschaften und Zusatzqualifikationen wie SAP- und Microsoft-Office-Zertifizierungen. Nun konnte Direktorin Sonja Hasler von Minister Martin Polaschek das MINT-Gütesiegel entgegennehmen. „Wir freuen uns, dass unsere ja schon seit Langem bestehenden MINT-Kompetenzen jetzt auch durch ein Gütesiegel bestätigt und sichtbar gemacht werden. Wir können unseren SchülerInnen eine qualitativ hochwertige Ausbildung in diesem Bereich bieten und sie auf die Anforderungen in Arbeitswelt und Studium bestens vorbereiten“, so Hasler.