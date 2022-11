Heimatabend mit Preisverleihung in Oberpetersdorf

Werbung

Am Sonntag ging der Volkstümliche Heimatabend der Petersstiftung über die Bühne. Dabei standen unter anderem der Chor Melodies, Johann Sachs am Akkordeon, die Kindergartenkinder und Volksschüler, Maria Schock und Karla Schöll auf der Bühne. Höhepunkt der Veranstaltung war aber wie immer die Verleihung des „Oberpetersdorfer des Jahres“ – bereits zum 30. Mal. Der Preis ging heuer an Herbert Jagschitz, Chorleiter des Singkreises Oberpetersdorf.

