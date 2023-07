Martinsorden in Gold für ORGELockenhaus-Intendant Wolfgang Horvath

Der Lockenhauser Wolfgang Horvath ist einer der Protagonisten im alljährlichen Kultursommers des Landes. Er ist Dirigent, Dramaturg und Sprecher und als Gründer und Intendant des ORGELockenhaus-Festivals ein Botschafter des burgenländischen Musiklebens. ORGELockenhaus, das von ihm gegründete und geleitete Orgelfestival, fand Anfang Juli zum 20. Mal an der größten Kirchenorgel des Burgenlandes statt, ohne sein Engagement würde es dieses größte Musikinstrument des Burgenlandes nicht geben. Wolfgang Horvath hat allein in Lockenhaus insgesamt über 6.000 Auftritte absolviert, darunter 483 als Dirigent.

„Ich bewundere Deinen Einsatz und Deine Aktivitäten, Dein Organisationstalent und zudem Deine künstlerischen Fähigkeiten. Du setzt in Lockenhaus ein Zeichen, das weit über den Ort und das geographische Umfeld hinausweist und für viele Menschen eine “sympathische Tür” zur Kirche eröffnet“, so Diözesanbischof Ägidius Zsfikovics zu Horvath, dem er als Anerkennung für seine Verdienste nun den Martinsorden in Gold verlieh. Die Überreichung nahm Generalvikar Michael Wüger vor.

„Damit wir hier so schöne Konzerte und Feierlichkeiten erleben können, sind hinter den Kulissen tausende Handgriffe nötig. Ich möchte diesen Orden allen unsichtbaren Engeln widmen, die – oft unbemerkt und unbedankt – das alles erst ermöglichen“, bedankte sich Horvath nicht nur für die Auszeichnung, sondern vor allem auch bei seinem ganzen Team.