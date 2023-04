Sechs goldene Gabeln gingen ins Mittelburgenland

Gleich vier Lokale aus dem Bezirk wurden im Rahmen des renommierten Falstaff Restaurant- und Gasthausguide mit goldenen Gabeln ausgezeichnet. Mehr als 20.000 Gourmetclubmitglieder, die meisten davon gehen mindestens einmal pro Woche in ein Restaurant, bewerteten über 2.000 nominierte Restaurants.

Erstmals wurde das Gasthaus Fuchs aus Weppersdorf mit Chefkoch Thomas und Chefin Astrid Fuchs im Guide erwähnt und mit 81 Punkten bewertet. „Die Auszeichnung basiert auf Gästebewertung und ist daher für uns sehr hoch einzuschätzen. Wir freuen uns sehr“, so Chefkoch Thomas Fuchs. Die Punkte setzen sich aus den Kategorien Essen, Service, Wein und Ambiente zusammen. Der Falstaff Restaurant- und Gasthausguide 2023 betont: „Traubenkernölbutter zum Beef Tatar? Thomas Fuchs weiß, wie man auch bei Klassischem überrascht. Regionale Zutaten ergeben feine Gerichte wie knusprige Blunzen. Weinkarte mit Fokus auf dem Mittelburgenland.“ Chefkoch Thomas Fuchs erklärt, dass ihm die Regionalität wichtig ist. „Seit der Haube funktioniert die Zusammenarbeit mit den regionalen Produzenten noch besser“, freut sich Fuchs. Denn das Gasthaus erhielt auch im Gourmetguide Gault & Millau 2023 bereits zum dritten Mal in Folge eine Haube. Ebenfalls über eine goldene Gabel vom Falstaff-Guide mit 81 Punkten durfte sich das Restaurant Liszt am Bach rund um Inhaber Laszlo Kovacs aus Raiding freuen.

Goldene Gabeln im Doppelpack

Gleich zwei goldene Gabeln mit 86 Punkten erfüllen das Team vom Gasthof „Zur Traube“ voller Stolz: „Vor allem fühlen wir uns in unserer Philosophie auf Regionalität und Tradition zu setzen, bestätigt. Nicht der Preis bestimmt unsere Einkaufspolitik, sondern die Qualität. Wir freuen uns, dass unsere Mitarbeiter mit uns an einem Strang ziehen und am Meisten freut uns, dass sich unsere Gäste bei uns wohlfühlen“, so Wirtin Anni Glatz. Auch das Blaufränkisch Weinhotel Restaurant in Deutschkreutz zeigte sich über zwei goldene Gabeln und 86 Punkte höchst erfreut. „Wir freuen uns sehr, die Gabeln haben wir hauptsächlich unserem kreativen Küchenchef Andreas Fuchs und dem ganzen Team zu verdanken. Unsere Gäste wissen das sehr zu schätzen und nehmen auch eine weite Anreise im Kauf“, so Hotelmanagerin Alexander Baumgartner-Kirnbauer.

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.