Tolles Zeugnis für das Oberpullendorfer Gymnasium

Der European Innovative Teaching Award, der von der Europäischen Kommission in Zusammenarbeit mit Österreichs Bildungsagentur OeAD, verliehen wird, ging ans BG/BRG/BORG Oberpullendorf „Franz Liszt“ für sein innovatives Erasmus+-Projekt „Heute für die Welt von morgen – Today for the world of tomorrow“.

Dieses hatte die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen zum Thema. Schülerinnen und Schüler aus Partnerschulen in Deutschland, Südtirol und Österreich erarbeiteten im Zuge des Projektes mittels verschiedenster methodischer Ansätze einen digitalen Ausstellungsraum. Diesen befüllten sie mithilfe von Lehrpersonen mit Radiobeiträgen, Texten, Videos und kurzen Theaterstücken, die allesamt Nachhaltigkeit in verschiedensten Facetten zum Thema hatten.