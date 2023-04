Beliebt zum Brunchen in Markt St. Martin und Deutschkreutz

Werbung

Das Falstaff-Magazin hat die beliebtesten Brunch-Lokale Österreichs gesucht. Dabei hatte die Mittelstation in Markt Sankt Martin mit 47 Prozent Stimmen im Burgenland allen Grund zu jubeln. „Die Falstaff-Leserschaft und vor allem unsere Gäste haben entschieden: Wir sind das beliebteste Brunchlokal im Burgenland 2023“, zeigt sich Geschäftsführer Sandro Glöckl höchst erfreut. „Ob Martini-, Asia- oder Osterbrunch, unsere Brunchsonntage erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Vor allem die reichhaltige, kreative und hochwertige Speiseauswahl sowie unser Ambiente wird von unseren Gästen gelobt. Wir haben in den letzten Monaten jede Menge Arbeit in die Auswahl und vor allem auch Qualität unseres Angebotes gesteckt. Um so mehr freut es uns, als „Newcomer“, diese großartige Auszeichnung von Falstaff erhalten zu haben“, heißt es in einer Presseaussendung.

Große Freude auch beim Café Goldmark

Auch beim Café Goldmark in Deutschkreutz herrscht große Freude über 29 Prozent an Stimmen und somit Rang zwei: „Schon die Nominierung hat es uns sehr angetan. Wir sind zudem überwältigt und überrascht, dass wir in der Kategorie der Brunchlokale als eigentliches Frühstückslokal ganz vorne dabei sind. Wir sind sehr stolz, wieder auf den ersten Platz der Kaffeehäuser gewählt worden zu sein“, erzählt Karin Krejcirik vom Familienbetrieb.

