Schülerarbeiten aus dem Gymnasium Oberpullendorf prämiert

Anna-Lena Frühwirth aus der 8A und Christina Scheu aus der 8B des Gymnasiums „Franz Liszt“ Oberpullendorf wurden von der Bank Burgneland für ihre Vorwissenschaftliche Arbeiten ausgezeichnet. Frühwirth beschäftigte sich mit dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der radiologischen Diagnostik, Scheu mit der Darstellung von griechischen Mythen in der Erwachsenen- und Jugendliteratur. Raimund Mihalkovits und Franz Leitgeb übergaben den beiden jeweils einen Sparbuchgutschein in der Höhe von 100 Euro. Sie betonten die langjährige Partnerschaft der Bank mit dem Gymnasium. Direktor Markus Neuhold bedankte sich stellvertretend für die Schule. „Danke für diese Partnerschaft. Diese Auszeichnungen sind ein Zeichen der Wertschätzung für die Schule und die Schüler.“

Die Bank sponserte auch Buchgutscheine für die Gewinner des schulinternen Redewettbewerbs. Raimund Mihalkovits und Franz Leitgeb gratulierten den Siegern.

Mit den Siegern des Redewettbewerbs. Raimund Mihalkovits, Franz Leitgeb, Andrea Kerstinger und Markus Neuhold mit Anna Heissenberger, Rebeka Böszörmenyi, Selina Degendorfer, Inas Hercegovac, Emily Drev-Dreu und Damian Skelo. Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel

