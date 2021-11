Neue KFZ-Werkstatt in Weppersdorf

Schon als Kind hat Kevin Franschitz die Liebe zu Fahrzeugen entdeckt: „Daher ist der Name „Autoliebe“ mehr als treffend. Die Arbeit macht mir viel Spaß und so wurde aus meiner Leidenschaft zu Autos auch mein Beruf“, erzählt der ausgebildete Meister in Fahrzeugtechnik und Karosseriebautechnik. Für den Stoober war eine eigene Werkstatt zu besitzen, schon immer der Traum. Das Unternehmen bietet sämtliche Dienstleistungen in den Bereichen KFZ-Technik und Karosseriebautechnik an. „Als freie Werkstätte ist es mir möglich, Reparaturen und Services für alle Marken und Typen anzubieten“, so Franschitz.

Die Bauarbeiten sind bereits fertiggestellt und die Eröffnung ist für Dezember geplant. „Meine Mitarbeiter und ich haben eine hoch qualifizierte Ausbildung und etliche Jahre Berufserfahrung. Unser Ziel ist es ein flexibles, perfektes und zuverlässiges Service zu bieten.“