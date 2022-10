Abenteuerbuch von Marchand: Erinnerungen eines Gespensts

Werbung

„Ein Erlebnisbuch für Jugendliche und Junggebliebene. Mit einem Schuss wahrer Historie, einem großen Schluck Fantasie und etlichen süßen Tropfen von Geheimnis“, beschreibt Manfred Kaufmann alias Manfred Marchand sein elftes Buch „Wolli – Erinnerungen eines Gespenstes“ als „leicht bekömmlichen Cocktail“. Diesen krönte er mit einer alten Karte der Burg Lockenhaus, die ihm vor Jahren aus Schottland zugespielt wurde.

„Als faszinierter Freund von alten Gemäuern und deren Geschichte besuchte ich vor einiger Zeit die Burgruinen Landsee und Kirchschlag sowie die Templerburg Lockenhaus. Allein die Atmosphäre und der Atem des noch Verborgenen ließen mich nicht mehr los. Eifrig schmökerte ich in historischen Berichten und rasch entstand daraus eine Geschichte in meiner Fantasie, die diese drei Festungen von einst miteinander verband“, so Marchand.

Laut ihm ist das Buch ein Streifzug durch Jahrhunderte, geführt von Gotthilf Emanuel Zacharias Wollwirk, Edler von Lanser, kurz Wolli genannt, dem bei seinen Abenteuern in Landsee, Kirchschlag und Lockenhaus allerlei Gestalten begegnen, die seinem Wunsch nach Erlösung oftmals im Wege stehen.

„Seine Geschichten können auch heute noch an den Original-Schauplätzen nachverfolgt werden und mit etwas Glück kann man ihn sogar persönlich treffen“, heißt es auf der Rückseite des Buchs. Dieses kann über die Internetseite des Autors www.manfred-marchand.com bestellt werden.

