62-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Am Donnerstagabend fuhr ein alkoholisierter 62-Jähriger mit seinem Pkw auf der Freilandstraße der B50 in Richtung Piringsdorf. Der Mann überfuhr aus unbekannter Ursache die Fahrbahnmitte und prallte seitlich gegen das Fahrzeug eines 33-Jährigen, welches in den Straßengraben geschleudert wurde. Anschließend kollidierte er mit einem weiteren Fahrzeug.

Dabei wurde der 62-Jährige unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung durch den Notarzt in das Krankenhaus Eisenstadt gebracht. Bei ihm konnte eine Alkoholisierung festgestellt werden. Durch die Feuerwehren Steinberg und Dörfl wurden alle drei beschädigten Fahrzeuge geborgen.

Während der Fahrzeugbergung kam es im Unfallbereich zu einer Totalsperre der B50. Eine lokale Umleitung wurde eingerichtet.

Die erforderlichen Anzeigen werden erstattet.

