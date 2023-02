B50 bei Steinberg-Dörfl 62-Jähriger krachte in zwei entgegenkommende Pkw

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Rettung Symbolbild Foto: Weingartner-Foto

E in alkoholisierter Pkw-Lenker ist am Donnerstag auf der B50 bei Steinberg-Dörfl (Bezirk Oberpullendorf) seitlich in zwei entgegenkommende Autos gekracht.