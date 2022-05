Schwimmen mit „Hopsi Hopper“

Hohe Berge und tiefe Seen sucht man im Burgenland vergeblich. Stattdessen hat das Land touristisch viele andere Attraktionen zu bieten. Mit 300 Sonnentagen im Jahr und pannonisch-angenehmem Wetter wartet das Burgenland bekanntlich seinen Gästen auf. Perfekte Voraussetzungen also vor allem in der warmen Jahreszeit für einen Badetag voll Spiel und Spaß mit der ganzen Familie in einem von Burgenlands Bädern.

Neben dem Neusiedler See warten noch zahlreiche andere Badegelegenheiten im Land der Sonne. Mehr als 60 öffentliche Anlagen laden zum Abkühlen, Plantschen, Relaxen und Sporteln ein. Naturbadeseen, Freibäder, Seebäder aber auch Thermen – das Burgenland hat hier vieles zu bieten.

Ebenso vielfältig sind auch die Freizeitmöglichkeiten: Bei Beachvolleyball, Minigolf, Tretboot fahren und vielem mehr wird ein Tag in einem von Burgenlands Bädern für Jung und Alt zum ganz besonderen Erlebnis und bietet willkommene Abkühlung an heißen Sommertagen. Wichtig ist daher auch der richtige Sonnenschutz: Sonnencreme, Sonnenbrille, Sonnenhut oder auch Kappe helfen, sich vor den Sonnenstrahlen zu schützen und den Tag am Wasser richtig zu genießen.

Wassersport interessant für den Tourismus

Auch wirtschaftlich bilden die Bäder, Seen und Thermen im Burgenland eine wichtige Säule im Tourismus. Neben Wassersportanbietern wie Segelschulen, Surfboard-Verleihen oder Kanufahrt-Anbietern profitieren etwa auch Gastronomiestätten und Campingplätze vom sonnigen Wetter im Burgenland und bieten den Bade- und Campinggästen ein abwechslungsreiches Programm. Hier ist bei sonnigem, pannonischem Wetter für die richtige Erfrischung gesorgt.

Egal ob Action und Sport oder Entspannung und Ruhe, in den unterschiedlichen Badestätten des Burgenlandes ist für jeden Geschmack etwas passendes dabei.