30. Börsenwein wurde präsentiert

Werbung Ortsreportage Anzeige Daheim in Kobersdorf

Am Donnerstagabend wurde der 30. Barrique der Beurse feierlich in Deutschkreutz präsentiert und von Dompfarrer Toni Faber gesegnet. Der Barrique de Beurse 2021 ist eine Cuvée aus Blaufränkisch, Merlot, Syrah und Cabernet Sauvignon, die nicht gekauft, sondern am Kapitalmarkt gezeichnet werden kann. "Vor knapp 30 Jahren habe ich selbst an der Wiener Börse gearbeitet. Daher freut es mich umso mehr, den 30. Barrique de Beurse-Wein kreiert haben zu dürfen", so Winzerin Silvia Heinrich.

Eine strenge Prüfung mit zwölf Auswahlrunden durch ein hochrangiges Verkostungsteam der Wiener Börse ging der Wahl der Rotweincuvée zum 30-jährigen Jubiläum des Barrique de Beurse voraus. Ideengeber und Organisator ist Johann Wanovits.

Die vollmundige Cuvée aus dem Hause Heinrich präsentiert sich in funkelnden Rubingranat mit violetten Reflexen, feinwürzigen Duft nach dunklen Beeren und Kräuterwürze.

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.