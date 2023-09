Sammeltaxi startete im Bezirk Oberpullendorf

Öffentlicher Verkehr ist vor allem im ländlichen Raum ein Reizthema. Mit BAST wird nun eine völlig neue Ära eingeleitet. Ergänzend zum bestehenden Liniensystem sollen neue Buslinien und das Burgenländische Anrufsammeltaxi für ein engmaschiges Netz sorgen, das bei Bedarf genutzt werden kann.

Koordiniert wird BAST im Pinkacenter in Oberwart. „Hier in Oberwart befindet sich die Einsatzleitung. Jeder Anruf kommt hier rein und unsere Callcenter-Agents sind bemüht, dementsprechende Anrufsammeltaxis zu koordinieren“, sagt Wolfgang Werderits, der Geschäftsführer der Burgenländischen Verkehrsbetriebe. Insgesamt werden 100 Gemeinden in den Bezirken Jennersdorf, Güssing, Oberwart und Oberpullendorf abgedeckt, wo man von Montag bis Freitag jeweils von 3 Uhr 30 bis 20 Uhr 30 BAST-Taxis nutzen kann. „Von 3. 30 Uhr bis 8 Uhr und von 19 Uhr bis 20. 30 Uhr ist das aber ein reiner Zu-und Abbringer zur Hauptachse“, heißt es von den Verkehrsbetrieben.

Ein Meilenstein für den öffentlichen Verkehr

„Das ist wirklich epochal, ein echter Meilenstein. Das hat es so noch nicht gegeben“, sagt Wolfgang Werderits. „Wir fangen hier im Süden mit dem Anrufsammeltaxi an, wo wir praktisch 24 Stunden erreichbar sind“, sagt Werderits. Alles in Kooperation mit privaten Anbietern.

„Zusätzlich fahren wir mit neuen Linien zwischen Rechnitz, Großpetersdorf und Oberwart. Wir sind so aufgestellt, dass wir die Linie Jennersdorf bis Eisenstadt neu machen. Die Querverbindung Weppersdorf bis Deutschkreuz betreuen wir neu. Die bestehenden Express-Buslinien von den Bezirken Jenenrsdorf, Güssing Oberwart und Oberpullendorf nach Wien werden in unserem Auftrag und auch mit privaten Unternehmen abgedeckt“, erklärt Werderits. „Das Angebot wird auch Samstag, Sonntag und an Feiertagen ausgeweitet“, erklärt Werderits.

Kritische Stimmen, die sagen, dass man nach neuem Fahrplan entweder um 45 Minuten früher aufstehen oder um eine knappe Stunde später heimkommen würde, um acht Stunden im Büro absolvieren zu können, kontert das Land so: „Dass Jobs und Planung individuell sind, ist klar. Zum einen gebe es morgens wie abends gleich mehrere Fahrten, zum anderen werde darauf geachtet, fixe Linien zu bieten, auf die man sich einstellen und auch verlassen könne.“

Anfragen werden unter unter der Telefon-Hotline 0800 500 805 entgegen genommen.