Rund viereinhalb Monate dauerten die Arbeiten für die Park & Drive-Anlage beim Kreisverkehr am Schnittpunkt von S31, B50 und B61a. Es entstanden 110 Pkw-Stellflächen, davon vier Behindertenparkplätze, drei Lkw-Abstellplätze sowie E-Ladestationen für sechs Fahrzeuge. „Die Park & Drive-Anlage soll sich zu einem Verkehrsknotenpunkt entwickeln“, meinte Landesrat Heinrich Dorner.

Michaela Grabner Parkplätze sind nicht Endstation

Rund 5.000 Arbeitsstunden wurden geleistet, das Bauprojekt wurde von der Baudirektion des Landes umgesetzt, so Baudirektor Wolfgang Heckenast. Beide betonten, dass der ökologische Aspekt eine große Rolle gespielt hat. So wurden 30 Ahornbäume zur Beschattung der Parkplätze gepflanzt, weitere 100 Bäume und Sträucher aus dem Landesforstgarten der Baudirektion in Weiden werden nach dem Winter gepflanzt. Neben den Parkflächen werden im Frühling Biodiversitätsflächen angelegt.