Raum für Sportler in Kalkgruben

Der ASKÖ Kalkgruben/Tschurndorf rund um Obmann Kevin Zweiler ist derzeit tatkräftig dabei, ein neues Sportplatzgebäude am Sportplatz in Kalkgruben zu errichten. „Das Sportplatzgebäude brannte im September 2021 wegen eines technischen Defekts an einem Kühlschrank fast vollständig ab. Da die Holzriegelbauweise innerhalb von Minuten in Vollbrand stand, war leider nichts mehr zu retten“, so ASKÖ Kalkgruben/Tschurndorf-Obmann Kevin Zweiler. Derzeit finden die Abrissarbeiten des alten Gebäudes statt.

Spatenstich soll im Herbst erfolgen

Grundsätzlich bestand das alte Sportplatzgebäude aus einer Freiluftküche, einer Schank, Heim- und Gästekabinen inklusive Duschen, sowie einem Lagerraum und einem Keller. Obmann Kevin Zweiler erzählte, dass Lagerraum und Keller erhalten werden konnten, da sich das Feuer hauptsächlich im Bereich der Schank und der Kabinen ausbreitete. „Bei der Freiluftküche und der Schank schmerzt uns der Verlust besonders, da wir in den letzten Jahren sehr viel Arbeit hineingesteckt haben. Dieser Bereich wurde auch vermehrt für Feiern genutzt und konnte von Vereinsmitgliedern gegen eine Spende gemietet werden. Weiters wird der Platz als Wintertrainingsplatz unseres Brudervereins ASKÖ Tschurndorf/Kalkgruben genutzt. Da sich auf unserem Sportplatz eine Flutlichtanlage befindet, können Trainings auch nach 17 Uhr stattfinden“, so Zweiler. Ein Bauausschuss wurde bereits erstellt. In diesem befinden sich nicht nur Vorstands- bzw. Vereinsmitglieder, sondern auch Ortsvorsteher Herbert Degendorfer und Bürgermeister Manfred Degendorfer, sowie Gründungsmitglieder des Vereins wie etwa Siegfried Fraunschiel und Gerhard Schöll senior. „Natürlich ist auch unser Baumeister Christian Giefing an Bord“, so Zweiler. In der Planungsphase wurden bereits einige Angebote und Förderanträge gestellt und geplant ist, dass im Herbst der Spatenstich erfolgt.

Zweiler: „Die ganze Ortschaft hilft mit“

Obmann Kevin Zweiler betont, dass die ganze Ortschaft Kalkgruben mithilft. „Der Zusammenhalt in unserer Ortschaft fasziniert mich immer wieder. Alle Vereine und Einwohner unterstützen sich gegenseitig, es ist immer ein Nehmen und noch viel mehr Geben! Dafür möchte ich mich auf diesem Wege bedanken“, so Zweiler. Der Neubau wird eine Mischform zwischen Massiv- und Holzriegelbauweise sein. „Altbestand bleibt ausschließlich Abstellraum und Keller, da diese vom Feuer nicht betroffen waren und in Massivbauweise aufgebaut sind. Ansonsten wird alles neu“, so Zweiler. Neu gebaut werden ein Veranstaltungsraum, welcher für Feiern bis zirka 50 Personen ausgelegt ist, Herren und Damen WC inklusive barrierefreiem WC, Heim- und Gastkabinen inklusive Schiedsrichterraum mit Duschen und ein großzügig überdachter Vorplatz. „Wir geben unser Bestes und wollen natürlich das Gebäude so schnell wie möglich eröffnen und dies mit einem würdigen Sportfest feiern“, berichtete Obmann Kevin Zweiler.