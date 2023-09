Appell zum Start der Apfelernte: Herkunft vor Preis beim Apfelkauf

Eine rund 20 Prozent geringere Erntemenge an Äpfeln als im Vorjahr wird nicht nur österreichweit, sondern auch im Burgenland erwartet. Dies liegt laut Obstbaupräsident Johann Plemenschits auch daran, dass der größte Betrieb 80 Prozent seiner Fläche gerodet hat. Aktuell werden rund 337 Hektar Äpfel intensiv und rund 1.000 Hektar Streuobstwiesen extensiv bewirtschaft, wobei sich die Hauptanbaugebiete in Kukmirn, in Klostermarienberg, im Gebiet Wiesen-Forchtenstein-Pöttsching sowie im Bezirk Neusiedl am See befinden.

Obstbau-Betriebe vor großen Herausforderungen

Dass Anbauflächen und Zahl der Betriebe sukzessive weniger geworden sind, liegt an den steigenden Produktionskosten, zunehmenden Wetterextremen und den dadurch erforderlichen Investitionen in teure Technologien für mehr Produktionssicherheit, der Preissituation – nur 16 Prozent des im Supermarkt bezahlten Apfelpreises bleiben beim Bauern – sowie immer strengeren Auflagen der Europäischen Union. So habe man in den vergangenen fünf Jahren 50 Prozent der verfügbaren Wirkstoffe im Pflanzenschutz verloren.

Man brauche Werkzeuge zur Pflege der Kulturen, dass Triebe, Blüten und Früchte ausreichend sicher seien, um sich optimal zu entwickeln, so Plemenschits. Besonders geeignete Mittel vom Austrieb bis zur Blüte würden seit zwei Jahren fehlen, erläutert Plemenschits. Und Landwirtschaftskammer-Präsident Niki Berlakovich betont: „Die Landwirtschaft hat leider einen verschwindend geringen Anteil an den Lebensmittelpreisen, nicht nur im Obstbau. Hier braucht es eine Fairness in der Wertschöpfungskette und einen dauerhaft größeren kostengerechten Wertschöpfungsanteil.“

Freude bereitet Plemenschits, der selbst 20 Hektar Obstbauflächen in Klostermarienberg bewirtschaftet, hingegen das aktuelle Wetter mit den Temperaturunterschieden zwischen Tag und Nacht. „Das ist perfekt – das gibt den Äpfeln Farbe, Zucker und Geschmack!“