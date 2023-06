Mehr als 14,2 Millionen Euro für den Bezirk Oberpullendorf

Infrastrukturlandesrat Heinrich Dorner präsentierte heute mit Baudirektor Wolfgang Heckenast das Bauprogramm des Landes für das Jahr 2023. 14,2 Millionen Euro werden in diesem Jahr in die Infrastruktur des Bezirks Oberpullendorf investiert. Davon fallen für Landesstraßen 2,3 Millionen Euro, für die ländliche Struktur 4,7 Millionen Euro und für die Wasser- und Umweltwirtschaft 7,2 Millionen Euro an. „Für mich ist die Sicherheit der passende Überbegriff - egal ob es um die Instandhaltung der Straßen oder Hochwasserschutzmaßnahmen geht. Außerdem sind uns die Radwege sehr wichtig“, so Dorner. Präsentiert wurde das Programm auf der Baustelle des Radweges zwischen Horitschon und Lackendorf. Die Arbeiten am Alltagsradweg haben im Mai begonnen und sollen bis Herbst abgeschlossen sein.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 620.000 Euro. Insgesamt sind heuer im Bezirk Oberpullendorf im Zuge des Radwegeattraktivierungsprogrammes fünf Bauvorhaben mit einer Investitionssumme von 1,85 Millionen Euro in Umsetzung, knapp 100.000 Euro fließen in zwei touristische Radwege. „Wir versuchen intensiver, die Baustellen selbst abwickeln zu können“, so Dorner. Man setze aber auch auf die regionale Wirtschaft und Investitionen in der Region, meinte er weiter.

„Im Bezirk Oberpullendorf werden 2023 im Bereich der Schutzwasserwirtschaft in zwölf Bau- bzw. Instandhaltungsprojekte 3.36 Millionen Euro investiert. Die starken Regenfälle der letzten Wochen zeigen immer wieder aufs Neue, wie wichtig diese Maßnahmen sind. Denn dadurch werden Schäden minimiert und die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger wird deutlich erhöht“, so Dorner.

Ein weiteres Projekt ist die Sanierung der Landesstraße L230 von Schwendgraben nach Oberrabnitz mit Kosten von 860.000 Euro.