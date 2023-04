Neuer Wohnraum in Weingraben

Im Rahmen der vergangenen Gemeinderatssitzung präsentierten Vertreter der Genossenschaft B-Süd Pläne für ein Projekt in Weingraben in der Kurzen Gasse. Dabei sollen acht Doppelhäuser sowie ein Geschoßwohnprojekt mit 16 Wohneinheiten entstehen. Geschäftsführer Michael Sillipp führte aus: „Man hat hier eine unglaubliche Aussicht Richtung Westen.“ Das Projekt ist so geplant, dass es 40 Stellplätze für Autos gibt, die allerdings vom Rest der Anlage entkoppelt sind. Die Wohnräume im hinteren Bereich sind mit einem Fußwegnetz zu erreichen, so Sillipp. Als nächstes werden nun die Einreichpläne erstellt. Für Frühjahr des nächsten Jahres wird ein Baustart angedacht.

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.