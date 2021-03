OSG Vorstand und Obmann Alfred Kollar zVg

„Wir haben vor mittlerweile 20 Jahren die ersten Anfragen bekommen, ob wir als Oberwarter Siedlungsgenossenschaft nicht das Thema ‚Wohnen im Alter‘ besetzen wollen. Als Bauträger war es uns sehr wichtig, uns dieser Aufgabe zu stellen, um eben nicht nur Wohnraum für junge Menschen sowie Familien zu schaffen, sondern auch Angebot für die ältere Generation. Die Wohnformen ‚Betreubares/Betreutes Wohnen’ sowie ‚Wohnen in Pflegeheimen’ haben sich in den vergangen Jahren immer weiter entwickelt. Ein Höhepunkt aktuell ist sicherlich das Projekt in Neutal. Erstens weil es an einem ganz markanten Standort entstanden ist und zweitens natürlich die bauliche Ausstattung. Hier entstand eine absolute Weiterentwicklung, wo sehr viele Erfahrungen einflossen, die jetzt den Bewohnerinnen und Bewohnern zugute kommen.“

Landesrat Leonhard Schneemann

„Franz Drescher und sein Team haben an alles gedacht. Die praktische, moderne und offene Bauweise lässt keine Wünsche offen. Ein Beispiel für die architektonischen Highlights sind die teils mit speziellem Moos begrünten Innenwände des Pflegeheims. Die sehen nicht nur gut aus, sondern verbessern auch die Luftqualität.

Theresia Biribauer aus Neutal

„Wunderschön, wie einem Hotel. Was Schöneres und Bequemeres hätte ich mir im Alter gar nicht vorstellen können.“

Bürgermeister Erich Trummer

„Das Pflegezentrum ist eine Visitenkarte des sozialen Neutals. Mit diesem Projekt im Ortszentrum haben wir der älteren Generation bewusst einen Platz im Herzen der Dorfgemeinschaft gegeben und mit der Nutzung von Leerstandobjekten haben wir die umfassende Dorferneuerung fortgesetzt.“

Manuel Hirmann , Pflegedienstleitung Pflegezentrum Neutal

„Die Bewohnerinnen und Bewohner fühlen sich in ihrem neuen Zuhause sehr wohl. Durch den empathischen und liebevollen Umgang der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist es uns gelungen, das Lebensgefühl ‚sich geborgen fühlen‘ in ihrem neuen Lebensabschnitt zu verwirklichen. Sie genießen die zentrale Lage mitten im Dorf. Der Aufenthaltsbereich mit direktem Blick zum ‚Platz der Arbeit‘ ist sehr beliebt bei den Bewohnerinnen und Bewohnern. Das Ziel, ihnen ein zweites Zuhause zugeben, ist seitens der Architektur und der professionellen Betreuung im Alltag sehr gut umgesetzt worden.“