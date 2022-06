Karibisches Ambiente dank neuer Oberpullendorfer Beach Bar

Werbung

Das Habe D’ere Heurigenrestaurant und die Raha Lounge & Disco verliehen dem Veranstaltungsplatz ein Hauch von Südsee-Flair. Für die kommenden Events „Raha on Vacation Soundkistn“, „Back to the Roots XXL“ und „Sommer Wiesn“ können Sonnenanbeter in der Beach Bar kühle Drinks in einem karibischen Ambiente schlürfen.

„Für das nächste Jahr ist ein Dauerbetrieb der Beach Bar geplant. Auch für Familien eignet sich die neue Outdoor-Location bestens“, informieren die beiden Habe D’ere-Geschäftsführer Miriam und Patrick Perkovits sowie Raha Lounge & Disco-Manager Rainer Haspel.

