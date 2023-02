Piringsdorf: „Ella Haitz“ für ein DaHuam

Unter dem Motto „Ella Haitz and Musi“, was auf gut Piringerisch so viel wie „Viel Spaß und Musik“ bedeutet bot die Theatergruppe Piringsdorf am Faschingdienstag im Simperl ein Potpourri an lustigen kurzen Sketches.

Die freien Spenden der Besucher in Höhe von 1.410 Euro gingen an den Verein DaHuam4Kids, dessen Ziel es ist, für Kinder und Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen, deren Betreuung zu Hause oft temporär oder dauerhaft nicht möglich ist, ein Betreuungsangebot in familiärer Atmosphäre im Mittelburgenland, ein zweites „DaHuam“, zu schaffen.

